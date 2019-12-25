Врач рассказал о влиянии солнечного затмения на самочувствие людей

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Доктор Сергей Агапкин в беседе с ФАН прокомментировал влияние кольцеобразного солнечного затмения на здоровье людей.
Врач рассказал о влиянии солнечного затмения на самочувствие людей
  • Reuters

По его мнению, предупреждения специалистов о возможном ухудшении самочувствия в период необычных астрономических явлений несколько преувеличены.

«Метеозависимость — в большей степени явление внушаемое, чем реальное. Голова может заболеть просто так, а не потому, что случилось солнечное затмение. Как и обострение хронических заболеваний», — утверждает доктор.

По его словам, количество обращений к врачам в период затмений по статистике не увеличивается. Однако картина может измениться в случае внушения со стороны СМИ информации о негативном влиянии этих явлений.

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