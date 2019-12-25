Врач рассказал о влиянии солнечного затмения на самочувствие людей
- Reuters
По его мнению, предупреждения специалистов о возможном ухудшении самочувствия в период необычных астрономических явлений несколько преувеличены.
«Метеозависимость — в большей степени явление внушаемое, чем реальное. Голова может заболеть просто так, а не потому, что случилось солнечное затмение. Как и обострение хронических заболеваний», — утверждает доктор.
По его словам, количество обращений к врачам в период затмений по статистике не увеличивается. Однако картина может измениться в случае внушения со стороны СМИ информации о негативном влиянии этих явлений.