Малышева оценила список вызывающих бессонницу продуктов

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Телеведущая Елена Малышева в беседе с URA.RU прокомментировала исследование учёных из Колумбийского университета США о том, что рафинированные углеводы, содержащиеся в сахаре, белом хлебе и рисе, могут вызывать бессонницу.
Малышева оценила список вызывающих бессонницу продуктов
  • © Anatoly Lomokhov/Global Look Press

По словам Малышевой, рафинированные углеводы в целом оказывают отрицательное влияние на организм. По её словам, «бессонница кажется лёгкой мелочью» на фоне более серьёзных проблем со здоровьем.

Телеведущая объяснила, что рафинированные углеводы являются глюкозой, которая превращается в жир, если её не израсходовать. 

Она уточнила, что чрезмерное употребление рафинированных углеводов может вызвать ожирение, онкологические заболевания, инфаркты, инсульты. 

«Можно есть хоть торты, хоть конфеты, хоть сахар, но маленькими порциями», — заключила она.

Ранее исследователи из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете установили, что продукты с высоким содержанием рафинированных углеводов могут вызывать бессонницу

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