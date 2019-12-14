Малышева оценила список вызывающих бессонницу продуктов

Телеведущая Елена Малышева в беседе с URA.RU прокомментировала исследование учёных из Колумбийского университета США о том, что рафинированные углеводы, содержащиеся в сахаре, белом хлебе и рисе, могут вызывать бессонницу.

По словам Малышевой, рафинированные углеводы в целом оказывают отрицательное влияние на организм. По её словам, «бессонница кажется лёгкой мелочью» на фоне более серьёзных проблем со здоровьем.

Телеведущая объяснила, что рафинированные углеводы являются глюкозой, которая превращается в жир, если её не израсходовать.

Она уточнила, что чрезмерное употребление рафинированных углеводов может вызвать ожирение, онкологические заболевания, инфаркты, инсульты.

«Можно есть хоть торты, хоть конфеты, хоть сахар, но маленькими порциями», — заключила она.

Ранее исследователи из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете установили, что продукты с высоким содержанием рафинированных углеводов могут вызывать бессонницу.