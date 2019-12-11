С космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз-2.1б» со спутником
- © Минобороны РФ
Отмечается, что предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме.
«Средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки осуществляли контроль проведения пуска и полёта ракеты», — цитирует РИА Новости сообщение.
Ранее источник сообщил, что резервный навигационный спутник ГЛОНАСС-М планируется запустить с космодрома Плесецк в феврале 2020 года для замены отказавшего на орбите аппарата.
Уточняется, что запущенный в 2010 году спутник отказал в ноябре, переработав расчётный срок службы.
Данную информацию в госкорпорации «Роскосмос» отказались комментировать.