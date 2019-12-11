С космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз-2.1б» со спутником

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Ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником ГЛОНАСС-М стартовала с космодрома Плесецк, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
С космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз-2.1б» со спутником
  • © Минобороны РФ

Отмечается, что предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме.

«Средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки осуществляли контроль проведения пуска и полёта ракеты», — цитирует РИА Новости сообщение.

Ранее источник сообщил, что резервный навигационный спутник ГЛОНАСС-М планируется запустить с космодрома Плесецк в феврале 2020 года для замены отказавшего на орбите аппарата.

Уточняется, что запущенный в 2010 году спутник отказал в ноябре, переработав расчётный срок службы.

Данную информацию в госкорпорации «Роскосмос» отказались комментировать.

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