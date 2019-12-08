Источник: резервный спутник ГЛОНАСС-М запустят в начале 2020 года
«Запуск резервного спутника ГЛОНАСС-М, которому предстоит сменить в космосе аналогичный аппарат с системным номером 735, планируется на 5 или 12 февраля», — цитирует РИА Новости свой источник в ракетно-космической отрасли.
Уточняется, что запущенный в 2010 году спутник отказал в ноябре, переработав расчётный срок службы.
Данную информацию в госкорпорации «Роскосмос» отказались комментировать.
Ранее сообщалось, что Россия планирует вывести на орбиту 28 спутников нового поколения ГЛОНАСС-К2 к 2031 году.
В июне председатель научно-технического совета (НТС) «Роскосмоса» Юрий Коптев рассказал, что спутники ГЛОНАСС переведут полностью на российские комплектующие до 2023 года.