Источник: резервный спутник ГЛОНАСС-М запустят в начале 2020 года

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Резервный навигационный спутник ГЛОНАСС-М планируется запустить с космодрома Плесецк в феврале 2020 года для замены отказавшего на орбите аппарата.

«Запуск резервного спутника ГЛОНАСС-М, которому предстоит сменить в космосе аналогичный аппарат с системным номером 735, планируется на 5 или 12 февраля», — цитирует РИА Новости свой источник в ракетно-космической отрасли.

Уточняется, что запущенный в 2010 году спутник отказал в ноябре, переработав расчётный срок службы.

Данную информацию в госкорпорации «Роскосмос» отказались комментировать.

Ранее сообщалось, что Россия планирует вывести на орбиту 28 спутников нового поколения ГЛОНАСС-К2 к 2031 году.

В июне председатель научно-технического совета (НТС) «Роскосмоса» Юрий Коптев рассказал, что спутники ГЛОНАСС переведут полностью на российские комплектующие до 2023 года.

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