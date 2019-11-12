Россия планирует запустить около 30 спутников «Глонасс-К2» к 2031 году

Россия планирует вывести на орбиту 28 спутников нового поколения «Глонасс-К2» к 2031 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющиеся материалы.

В частности, по два спутника планируется запустить в 2021 и 2023 годах, пять — в 2024 году, шесть — в 2025 году, четыре — в 2026 году, один — в 2029 году и ещё восемь — в 2030 году.

Для их запусков предполагается использовать 12 ракет «Союз» (по одному спутнику на каждой) и восемь ракет «Ангара» (по два аппарата на каждой).

В июне в «Роскосмосе» сообщили, что спутники ГЛОНАСС будут полностью переведены на российские детали к 2023 году.