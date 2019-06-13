Медведев: «Роскосмосу» надо освоить 200 млрд рублей до конца года

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что «Роскосмос» должен освоить около 200 млрд рублей до конца года.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Напомню, что на 2019 год на космические программы мы заложили около 260 млрд рублей», — сказал он, добавив, что более 183 млрд рублей уже направлено государственной корпорации.

По его словам, к настоящему моменту «Роскосмос» использовал меньше четверти выделенных денег.

Он добавил, что Россия вкладывает «серьёзные деньги» в освоение космоса.

«Мы ждём от этих денег, от этих инвестиций отдачи», — заключил премьер.

Ранее «Роскосмос» оформил заказ на изготовление и поставку ракеты-носителя «Ангара-1.2» для запуска спутников «Гонец-М» на сумму более 2 млрд рублей.

В мае сообщалось, что первый запуск спутников ГЛОНАСС с помощью «Ангары» запланирован на 2024 год.