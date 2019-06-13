Медведев: «Роскосмосу» надо освоить 200 млрд рублей до конца года

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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что «Роскосмос» должен освоить около 200 млрд рублей до конца года.
Медведев: «Роскосмосу» надо освоить 200 млрд рублей до конца года
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Напомню, что на 2019 год на космические программы мы заложили около 260 млрд рублей», — сказал он, добавив, что более 183 млрд рублей уже направлено государственной корпорации.

По его словам, к настоящему моменту «Роскосмос» использовал меньше четверти выделенных денег.

Он добавил, что Россия вкладывает «серьёзные деньги» в освоение космоса.

«Мы ждём от этих денег, от этих инвестиций отдачи», — заключил премьер.

Ранее «Роскосмос» оформил заказ на изготовление и поставку ракеты-носителя «Ангара-1.2» для запуска спутников «Гонец-М» на сумму более 2 млрд рублей.

В мае сообщалось, что первый запуск спутников ГЛОНАСС с помощью «Ангары» запланирован на 2024 год.

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