Медведев: «Роскосмосу» надо освоить 200 млрд рублей до конца года
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Напомню, что на 2019 год на космические программы мы заложили около 260 млрд рублей», — сказал он, добавив, что более 183 млрд рублей уже направлено государственной корпорации.
По его словам, к настоящему моменту «Роскосмос» использовал меньше четверти выделенных денег.
Он добавил, что Россия вкладывает «серьёзные деньги» в освоение космоса.
«Мы ждём от этих денег, от этих инвестиций отдачи», — заключил премьер.
Ранее «Роскосмос» оформил заказ на изготовление и поставку ракеты-носителя «Ангара-1.2» для запуска спутников «Гонец-М» на сумму более 2 млрд рублей.
В мае сообщалось, что первый запуск спутников ГЛОНАСС с помощью «Ангары» запланирован на 2024 год.