«Роскосмос» заказал ракету-носитель «Ангара» для спутников «Гонец-М»
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- РИА Новости
«Изготовление и поставка ракеты-носителя «Ангара-1.2» для запуска космических аппаратов «Гонец-М» номер 33, 34, 35», — говорится в сообщении.
Согласно представленным данным, максимальная стоимость контракта оценивается в 2,028 млрд рублей.
Ожидается, что ракета будет изготовлена до 15 октября 2021 года.
Ранее сообщалось, что первый запуск спутников ГЛОНАСС с помощью «Ангары» запланирован на 2024 год.