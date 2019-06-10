«Роскосмос» заказал ракету-носитель «Ангара» для спутников «Гонец-М»

«Роскосмос» оформил заказ на изготовление и поставку ракеты-носителя «Ангара-1.2» для запуска спутников «Гонец-М» на сумму более 2 млрд рублей, следует из данных на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

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РИА Новости

«Изготовление и поставка ракеты-носителя «Ангара-1.2» для запуска космических аппаратов «Гонец-М» номер 33, 34, 35», — говорится в сообщении. Согласно представленным данным, максимальная стоимость контракта оценивается в 2,028 млрд рублей. Ожидается, что ракета будет изготовлена до 15 октября 2021 года. Ранее сообщалось, что первый запуск спутников ГЛОНАСС с помощью «Ангары» запланирован на 2024 год.