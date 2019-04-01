Рогозин назвал причину отказа от «Ангары-А3»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, почему госкорпорация отказалась от создания ракеты «Ангара-А3».

По его словам, данное решение было принято из-за схожести характеристик «Ангары-А3» с носителем «Союз-5».

«Ангара-А3» — ракета среднего класса грузоподъёмностью 17 тонн на низкую опорную орбиту — те же самые характеристики, которые закладываются в ракету «Союз-5», — цитирует Рогозина РИА Новости.

В связи с этим, по его словам, есть смысл сосредоточить усилия на создании лёгкой и тяжёлой «Ангары».

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» получил необходимое финансирование для начала строительства второй очереди космодрома Восточный.