Рогозин назвал причину отказа от «Ангары-А3»

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, почему госкорпорация отказалась от создания ракеты «Ангара-А3».
Рогозин назвал причину отказа от «Ангары-А3»
  • РИА Новости

По его словам, данное решение было принято из-за схожести характеристик «Ангары-А3» с носителем «Союз-5».

«Ангара-А3» — ракета среднего класса грузоподъёмностью 17 тонн на низкую опорную орбиту — те же самые характеристики, которые закладываются в ракету «Союз-5», — цитирует Рогозина РИА Новости.

В связи с этим, по его словам, есть смысл сосредоточить усилия на создании лёгкой и тяжёлой «Ангары».

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» получил необходимое финансирование для начала строительства второй очереди космодрома Восточный

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