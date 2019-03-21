«Роскосмос» получил средства для строительства второй очереди Восточного
- РИА Новости
«Мы вчера получили необходимое финансирование, были подведены лимиты бюджетных средств для открытия второй очереди космодрома Восточный», — отметил Рогозин.
Он выразил надежду, что в конце апреля — мае начнутся земельные работы и бетонирование стартового стола для ракет типа «Ангара».
Также Рогозин заявил, что в настоящее время «завершается вопрос», связанный с подготовкой распоряжения кабмина о начале работ и выборе единственного исполнителя.
Ранее стало известно, что на космодроме Восточный открыли трассу для запуска кораблей к МКС.