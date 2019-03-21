«Роскосмос» получил средства для строительства второй очереди Восточного

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Госкорпорация «Роскосмос» получила необходимое финансирование для начала строительства второй очереди космодрома Восточный. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главу госкорпорации Дмитрия Рогозина.
«Роскосмос» получил средства для строительства второй очереди Восточного
  • РИА Новости

«Мы вчера получили необходимое финансирование, были подведены лимиты бюджетных средств для открытия второй очереди космодрома Восточный», — отметил Рогозин.

Он выразил надежду, что в конце апреля — мае начнутся земельные работы и бетонирование стартового стола для ракет типа «Ангара».

Также Рогозин заявил, что в настоящее время «завершается вопрос», связанный с подготовкой распоряжения кабмина о начале работ и выборе единственного исполнителя.

Ранее стало известно, что на космодроме Восточный открыли трассу для запуска кораблей к МКС.

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