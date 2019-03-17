На космодроме Восточный открыли трассу для запуска кораблей к МКС

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На космодроме Восточный открыта трасса для пусков ракет-носителей «Союз-2», которая может использоваться для выведения пилотируемых и грузовых космических кораблей на орбиту Международной космической станции (МКС). 

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на документ группы «АльфаСтрахование» — одной из компаний, которая страхует российские космические запуски и спутники.

Согласно документу трасса открыта для пусков ракет-носителей «Союз-2» на орбиту с наклонением 51 градус к экватору.

Также в документе говорится об открытии трассы для выведения на орбиту с наклонением 64 градуса к экватору спутников ГЛОНАСС ракетами «Союз-2».

Ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что пилотируемые полёты на МКС по сверхкороткой трёхчасовой схеме начнутся через полтора года.

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