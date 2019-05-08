Запуск спутников «Глонасс» с помощью «Ангары» запланирован на 2024 год

Первый запуск спутников «Глонасс» с помощью ракеты-носителя «Ангара» запланирован на 2024 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на имеющуюся в распоряжении Стратегию развития навигационной системы ГЛОНАСС до 2030 года.

«Первый запуск двух аппаратов «Глонасс-К2» с помощью ракеты «Ангара» должен состояться в первом квартале 2024 года» — отмечается в документе.

Кроме того, два спутника планируется вывести на орбиту в третьем и четвертом кварталах 2025 года.

Согласно стратегии, всего с 2024 по 2032 год должно быть запущено девять ракет «Ангара» и выведено на орбиту 18 спутников «Глонасс-К2».

Отмечается, что в 2019 году также планируется запустить пять спутников ГЛОНАСС с помощью пяти ракет-носителей «Союз».

«В рамках поддержания орбитальной группировки космических аппаратов «Глонасс-М» и «Глонасс-К» в 2019 году... будет запущено три космических аппарата «Глонасс-М», один — «Глонасс-К» и один — «Глонасс-К2», — говорится в документе.

В апреле источник в ракетно-космической отрасли передавал, что запуск очередного спутника «Глонасс-М» с космодрома Плесецк состоится 13 мая.