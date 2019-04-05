Источники сообщили о планах создать новые мини-спутники

Орбитальную группировку системы ГЛОНАСС после 2021 года планируется пополнять миниспутниками. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на два источника в ракетно-космической отрасли.

Отмечается, что, по их словам, проект получил название «Малый ГЛОНАСС».

«Концепцией новой ФЦП «ГЛОНАСС» на период с 2021 по 2030 год предусмотрено создание новых космических аппаратов массой до 500 килограммов», — заявил один из источников.

Он сообщил, что спутники будут оборудованы только навигационной аппаратурой.

Другой источник рассказал, что из-за того «что эксплуатация тяжелых ракет «Протон» завершается, использование ракет «Ангара» ещё не началось, а ракеты «Союз» могут вывести на орбиту только по одному аппарату «Глонасс-М» или «Глонасс-К», принято решение делать малые аппараты массой до 500 килограммов».

«В этом случае «Союз» сможет выводить на орбиту сразу по три космических аппарата», — отметил он.

4 ноября 2018 года спутник ГЛОНАСС-М был принят на управление наземными средствами ВКС России. Отмечалось, что со спутником установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь.