Орбитальная группировка спутников ГЛОНАСС вновь работает в полном составе

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Согласно данным на сайте информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш, орбитальная группировка спутников ГЛОНАСС вновь работает в полном составе.
Орбитальная группировка спутников ГЛОНАСС вновь работает в полном составе
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Внепланово выведенный на техническое обслуживание навигационный спутник ГЛОНАСС-М возвращён в работу по целевому назначению.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что после произошедшего 30 декабря сбоя в работе спутника номер 736 на нём был включен резервный комплект аппаратуры.

В настоящее время в орбитальной группировке работают по целевому назначению все 24 космических аппарата.

4 ноября спутник ГЛОНАСС-М был принят на управление наземными средствами ВКС России. Отмечалось, что со спутником установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь.

В декабре сообщалось, что «Роскосмос» ведёт переговоры с Соединёнными Штатами об установке в стране станций российской спутниковой системы навигации ГЛОНАСС.

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