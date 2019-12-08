Учёные выделили три этапа старения человека

Старение человеческого организма происходит в три этапа в связи с изменениями в структуре плазмы крови. Об этом сообщает медицинский научный журнал Nature Medicine.

Учёные провели анализ белков плазмы крови более 4,2 тыс. человек в возрасте от 18 до 95 лет и обнаружили нелинейные изменения в их структуре в зависимости от возраста испытуемых.

Согласно выводам специалистов, основные изменения в белках плазмы крови фиксируются в три этапа: в 34 года, 60 и 78 лет.

Как отмечается в материале, открытие может позволить более эффективно бороться с возрастными заболеваниями.

В сентябре специалисты из Университета Ливерпуля пришли к выводу, что физиологическая старость в некоторых случаях может стать препятствием для развития онкологических заболеваний.