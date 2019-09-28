Учёные рассказали о связи возраста и онкологии
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Результаты исследования были опубликованы изданием Aging Cell.
Учёные в рамках научной работы сопоставили изменения, которые происходят в пожилом возрасте, а также генетические процессы во время развития онкологических заболеваний.
Они считают, что процессы, которые происходят в организме пожилого человека, в некоторой степени нейтрализуют друг друга.
По их мнению, старение тканей также замедляет деление мутировавших клеток — это, в свою очередь, существенно препятствует развитию онкологии.
Ранее координатор детской нейроонкологической службы Центра нейрохирургии имени академика Бурденко Борис Холодов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о самых распространённых мифах про рак мозга.