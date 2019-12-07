Подмосковному университету присвоили имя космонавта Леонова

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Технологическому университету в подмосковном Королёве присвоено имя дважды Героя Советского Союза лётчика-космонавта Алексея Леонова.
Подмосковному университету присвоили имя космонавта Леонова
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

На фасаде учебного заведения установили памятную доску.

На линейке по случаю открытия таблички присутствовали студенты и преподаватели университета, а также космонавты Константин Козеев и Олег Кононенко.

12 октября сообщалось, что власти Кемеровской области намерены увековечить память о Леонове на его малой родине — в селе Листвянка.

Леонов скончался 11 октября на 86-м году жизни.

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