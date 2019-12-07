Подмосковному университету присвоили имя космонавта Леонова
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- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
На фасаде учебного заведения установили памятную доску.
На линейке по случаю открытия таблички присутствовали студенты и преподаватели университета, а также космонавты Константин Козеев и Олег Кононенко.
12 октября сообщалось, что власти Кемеровской области намерены увековечить память о Леонове на его малой родине — в селе Листвянка.
Леонов скончался 11 октября на 86-м году жизни.