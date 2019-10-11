Космонавт Серова назвала Леонова сильным и мудрым человеком

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Космонавт, депутат Госдумы Елена Серова в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировала сообщение о смерти советского космонавта Алексея Леонова.
Космонавт Серова назвала Леонова сильным и мудрым человеком
  • © Roscosmos
  • globallookpress.com

«Он был сильным, мудрым, смелым и жизнерадостным. Всегда захватывающе рассказывал о своём опыте, о космических полётах — его очень любили слушать и дети, и взрослые. Конечно, для нас этого огромная утрата, и для меня лично», — заявила она.

По её словам, вклад Леонова в развитие отечественной и мировой космонавтики сложно переоценить.

В беседе с URA.RU Серова отметила, что каждый выход в космос — это большой подвиг.

«А он был первым, он шёл практически в неизвестность. Я с болью в сердце воспринимаю известие о том, что его не стало. В любом случае он навсегда останется в истории как покоритель открытого космоса», — сказала она.

Ранее сообщалось, что в «Роскосмосе» выразили соболезнования в связи со смертью Леонова.

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