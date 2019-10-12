Власти Кузбасса решили увековечить память о Леонове в его родном селе

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Власти Кемеровской области намерены увековечить память о советском лётчике-космонавте, дважды Герое СССР Алексее Леонове на его малой родине — в селе Листвянка.
Власти Кузбасса решили увековечить память о Леонове в его родном селе
  • РИА Новости

Как передаёт пресс-служба администрации Кузбасса, решение об увековечении памяти было принято губернатором региона Сергеем Цивилёвым во время общения с местными жителями. 

«В ходе общения с местными жителями принято решение о реконструкции Дома культуры и прилегающей территории, а также капитальном ремонте дорог, ведущих к Листвянке, вопрос с водоснабжением также будет одним из приоритетных», — заявили в администрации. 

Отмечается, что в Доме культуры планируется организовать полноценный музей Алексея Леонова, а также присвоить учреждению культуры его имя.

Ранее лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Джанибеков в беседе с ФАН назвал смерть Леонова тяжёлой утратой для всего мира.

Алексей Леонов, первый в истории человек, совершивший выход в открытый космос, скончался на 86-м году жизни.

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