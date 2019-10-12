Президент Казахстана выразил соболезнования из-за смерти Леонова

Короткая ссылка
Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи со смертью лётчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Алексея Леонова. Об этом информирует пресс-служба лидера Казахстана.
Президент Казахстана выразил соболезнования из-за смерти Леонова
  • РИА Новости

«Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной лётчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Алексея Леонова», — указано в сообщении.

Токаев отметил, что Леонов был настоящим профессионалом своего дела, легендарной личностью в мировой космонавтике.

Он добавил, что Леонов смог сделать то, что не было под силу другим, при этом рискуя своей жизнью ради великой цели.

Ранее лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Джанибеков в беседе с ФАН назвал смерть Леонова тяжёлой утратой для всего мира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить