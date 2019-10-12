Президент Казахстана выразил соболезнования из-за смерти Леонова

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи со смертью лётчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Алексея Леонова. Об этом информирует пресс-служба лидера Казахстана.

«Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной лётчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Алексея Леонова», — указано в сообщении.

Токаев отметил, что Леонов был настоящим профессионалом своего дела, легендарной личностью в мировой космонавтике.

Он добавил, что Леонов смог сделать то, что не было под силу другим, при этом рискуя своей жизнью ради великой цели.

Ранее лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Джанибеков в беседе с ФАН назвал смерть Леонова тяжёлой утратой для всего мира.