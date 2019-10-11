Космонавт Джанибеков назвал смерть Леонова очень тяжёлой утратой для всего мира

Лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Джанибеков в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о смерти Алексея Леонова.

«Это очень тяжёлая утрата для всего мира, потому что Алексей Архипович был очень светлым, интересным со всех точек зрения человеком. Это профессиональный космонавт, отличный художник, в общем, удивительная и творческая личность», — заявил он.

По его словам, Леонов был прекрасным командиром и товарищем, а также «очень большой умницей» в установлении международных контактов.

Со своей стороны, председатель президиума организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в беседе с Nation News назвал Леонова настоящим героем.

«Леонов всегда был первым. Он был в первом отряде космонавтов. Первым побывал в открытом космосе», — отметил Липовой.

Он добавил, что во многом благодаря Леонову началось международное сотрудничество в области освоения космоса.

Ранее в «Роскосмосе» выразили соболезнования в связи со смертью Леонова.