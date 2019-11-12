Россия и Белоруссия займутся проектом по антимикробной резистентности
- РИА Новости
Министр отметила, что у России и Белоруссии много схожих демографических закономерностей.
«У нас сейчас уже подготовлен новый проект научно-практической деятельности в области антимикробной резистентности», — цитирует РИА Новости Скворцову.
Она пояснила, что «это фактически проблема, которая сейчас является основой биологической безопасности во всём мире».
Глава Минздрава добавила, что этот вопрос требует комплексного решения, в том числе через создание новых альтернативных антибиотиков.
С конца 2017 года в России действует Стратегия предупреждения распространения антимикробной резистентности на период до 2030 года.
Согласно распоряжению правительства России, реализация стратегии позволит повысить эффективность профилактики и лечения инфекционных и паразитарных болезней людей, животных и растений, снизить тяжесть и длительность лечения заболеваний.
В частности, одним из пунктов указанной стратегии значится контроль за тем, чтобы антибиотики в аптеках отпускались по рецепту.