Россия и Белоруссия займутся проектом по антимикробной резистентности

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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что Москва и Минск подготовили совместный научно-практический проект в области антимикробной резистентности.
Россия и Белоруссия займутся проектом по антимикробной резистентности
  • РИА Новости

Министр отметила, что у России и Белоруссии много схожих демографических закономерностей.

«У нас сейчас уже подготовлен новый проект научно-практической деятельности в области антимикробной резистентности», — цитирует РИА Новости Скворцову.

Она пояснила, что «это фактически проблема, которая сейчас является основой биологической безопасности во всём мире».

Глава Минздрава добавила, что этот вопрос требует комплексного решения, в том числе через создание новых альтернативных антибиотиков.

С конца 2017 года в России действует Стратегия предупреждения распространения антимикробной резистентности на период до 2030 года.

Согласно распоряжению правительства России, реализация стратегии позволит повысить эффективность профилактики и лечения инфекционных и паразитарных болезней людей, животных и растений, снизить тяжесть и длительность лечения заболеваний.

В частности, одним из пунктов указанной стратегии значится контроль за тем, чтобы антибиотики в аптеках отпускались по рецепту.

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