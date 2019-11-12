В Альметьевске пройдёт Всероссийская конференция по паллиативной помощи

В Альметьевске 14 ноября откроется Всероссийская конференция «Паллиативная помощь. К качеству жизни через профессионализм и милосердие», сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Республики Татарстан.

В мероприятии примут участие лучшие эксперты отечественной паллиативной медицины, которые обсудят наиболее острые вопросы — повышение доступности паллиативной помощи, подготовка и информированность в данной области среди медиков и социальных работников, нормативное регулирование доступа к обезболивающим препаратам, сотрудничество между врачами-онкологами и врачами общей практики.

В пресс-службе ведомства напомнили, что в 1993 году в Казани открылось одно из первых в стране отделений паллиативной помощи.

Ранее Vostokmedia.com со ссылкой на пресс-службу региональной администрации сообщало, что в начале ноября в Приморском крае заработает первое отделение для оказания паллиативной помощи детям.