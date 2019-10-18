Первое детское отделение паллиативной помощи заработает в Приморье

В начале ноября в Приморском крае заработает первое отделение для оказания паллиативной помощи детям, сообщает Vostokmedia.com со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Оно откроется на базе детской краевой клинической больницы №2.

«Наша больница много лет приходит на помощь детям и родителям с орфанными (редкими. — RT) заболеваниями, с вирусом иммунодефицита человека и другими», — заявила главный врач Инна Зеленкова.

По её словам, открытие отделения паллиативной помощи для детей — значительный шаг в сторону улучшения качества жизни пациентов с неизлечимыми заболеваниями и их родственников.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области направят более 279 млн рублей на развитие паллиативной помощи в 2019 году.