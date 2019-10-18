Первое детское отделение паллиативной помощи заработает в Приморье
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- РИА Новости
Оно откроется на базе детской краевой клинической больницы №2.
«Наша больница много лет приходит на помощь детям и родителям с орфанными (редкими. — RT) заболеваниями, с вирусом иммунодефицита человека и другими», — заявила главный врач Инна Зеленкова.
По её словам, открытие отделения паллиативной помощи для детей — значительный шаг в сторону улучшения качества жизни пациентов с неизлечимыми заболеваниями и их родственников.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области направят более 279 млн рублей на развитие паллиативной помощи в 2019 году.