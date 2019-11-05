Учёный усомнился в выходе «Вояджера-2» в межзвёздное пространство

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Главный научный сотрудник Института проблем механики РАН Владимир Баранов поставил под сомнение выход космического аппарата «Вояджер-2» в межзвёздное пространство.
Учёный усомнился в выходе «Вояджера-2» в межзвёздное пространство
  • Зонд «Вояджер-2». Архивное фото
  • РИА Новости

«У них пока нет явных доказательств, что они вышли в межзвёздную среду», — приводит РИА Новости слова Баранова.

Он отметил, что из тех данных, которые имеются в настоящее время, неясно, какую структуру имеет граница между Солнечной системой и межзвёздной средой, а без этих параметров преждевременно утверждать факт выхода аппарата в пространство.

По словам Баранова, космическое агентство NASA изначально сообщило о выходе «Вояджера-2» в межзвёздную среду в декабре 2018 года. С тех пор велась обработка полученных данных, которые в результате были опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Вместе с тем со свежими публикациями он ознакомиться не успел.

Ранее глава Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович в беседе со «Взглядом» отметил, что полученные данные позволят лучше предсказывать, как поведёт себя Солнечная система в будущем.

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