Запуск корабля «Прогресс МС-13» перенесён на 1 декабря по просьбе NASA
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Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно новому графику, ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблём «Прогресс МС-13» стартует с космодрома Байконур к МКС 1 декабря в 14:29 мск, стыковка со станцией ожидается 3 декабря в 16:41 мск.
При этом американский грузовой корабль Dragon отправят к МКС 4 декабря в 20:48 мск, а 6 декабря состоится стыковка со станцией.
В пресс-службе «Роскосмоса» подтвердили перенос запуска «Прогресса МС-13».
«Решением госкомиссии по проведению лётных испытаний пилотируемых космических комплексов принято решение о переносе запуска транспортного грузового корабля «Прогресс МС-13» с 6 декабря на 1 декабря», — заявили в госкорпорации.
В конце июля состоялся запуск «Прогресс МС-12» с космодрома Байконур.