Запуск корабля «Прогресс МС-13» перенесён на 1 декабря по просьбе NASA

Запуск российского грузового корабля «Прогресс МС-13» к Международной космической станции (МКС) перенесён по просьбе NASA с 6 на 1 декабря, чтобы не помешать запланированной стыковке транспортного корабля США Dragon.

Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно новому графику, ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблём «Прогресс МС-13» стартует с космодрома Байконур к МКС 1 декабря в 14:29 мск, стыковка со станцией ожидается 3 декабря в 16:41 мск.

При этом американский грузовой корабль Dragon отправят к МКС 4 декабря в 20:48 мск, а 6 декабря состоится стыковка со станцией.

В пресс-службе «Роскосмоса» подтвердили перенос запуска «Прогресса МС-13».

«Решением госкомиссии по проведению лётных испытаний пилотируемых космических комплексов принято решение о переносе запуска транспортного грузового корабля «Прогресс МС-13» с 6 декабря на 1 декабря», — заявили в госкорпорации.

В конце июля состоялся запуск «Прогресс МС-12» с космодрома Байконур.