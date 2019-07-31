Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим грузовиком «Прогресс МС-12» стартовала с космодрома Байконур к Международной космической станции (МКС).

Об этом сообщается на официальной странице «Роскосмоса» в Twitter.

#ПрогрессМС12: Пуск! 🚀



С космодрома #Байконур осуществлен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-12». Цель полета — доставка на МКС топлива, воды и других необходимых грузов.



Трансляция → https://t.co/ip4MnegEqXpic.twitter.com/PInOxECJ2j — РОСКОСМОС (@roscosmos) 31 июля 2019 г.

Отмечается, что цель полёта — доставка на МКС топлива, воды и других необходимых грузов.

Ранее ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником связи «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк.

Позднее «Меридиан» был выведен на целевую орбиту и взят под управление наземными средствами ВКС России.