Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур

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Ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим грузовиком «Прогресс МС-12» стартовала с космодрома Байконур к Международной космической станции (МКС).
Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур
  • © КЦ «Южный»

Об этом сообщается на официальной странице «Роскосмоса» в Twitter.

Отмечается, что цель полёта — доставка на МКС топлива, воды и других необходимых грузов.

Ранее ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником связи «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк.

Позднее «Меридиан» был выведен на целевую орбиту и взят под управление наземными средствами ВКС России.

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