Спутник «Меридиан» принят на управление ВКС России

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Спутник связи «Меридиан» был выведен на целевую орбиту и взят под управление наземными средствами ВКС России.
Спутник «Меридиан» принят на управление ВКС России
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны России.

По информации ведомства, «космический аппарат «Меридиан» в расчётное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова космических войск ВКС России».  

В пресс-службе также заявили, что со спутником «установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь».

Ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк в 08:56 мск.

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