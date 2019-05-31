Шойгу анонсировал запуск двух модернизированных спутников России

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Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что до конца 2019 года в интересах российского оборонного ведомства будет запущено два модернизированных спутника связи «Меридиан-М».
Шойгу анонсировал запуск двух модернизированных спутников России
  • РИА Новости

Об этом он проинформировал в ходе заседания коллегии Минобороны, передаёт РИА Новости.

«До конца года будут запущены два модернизированных спутника связи серии «Меридиан-М», — заявил Шойгу.

По его словам, также будет завершено формирование орбитальной группировки военной связи «Благовест» в составе четырёх спутников.

Министр отметил, что это позволит «расширить зоны доступности спутниковой связи на территории России и за её пределами, в том числе в Арктической зоне».

Также Шойгу сообщил, что развитие системы спутниковой связи к 2025 году позволит увеличить пропускную способность спутниковых каналов связи России в 2,5 раза и существенно увеличит их помехозащищённость.

Ранее разгонный блок «Бриз-М» вывел на орбиту спутник связи «Ямал-601».

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