Шойгу анонсировал запуск двух модернизированных спутников России
- РИА Новости
Об этом он проинформировал в ходе заседания коллегии Минобороны, передаёт РИА Новости.
«До конца года будут запущены два модернизированных спутника связи серии «Меридиан-М», — заявил Шойгу.
По его словам, также будет завершено формирование орбитальной группировки военной связи «Благовест» в составе четырёх спутников.
Министр отметил, что это позволит «расширить зоны доступности спутниковой связи на территории России и за её пределами, в том числе в Арктической зоне».
Также Шойгу сообщил, что развитие системы спутниковой связи к 2025 году позволит увеличить пропускную способность спутниковых каналов связи России в 2,5 раза и существенно увеличит их помехозащищённость.
Ранее разгонный блок «Бриз-М» вывел на орбиту спутник связи «Ямал-601».