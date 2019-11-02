Американский грузовой космический корабль Cygnus вышел на орбиту

Ракета-носитель Antares стартовала с космодрома в Виргинии с космическим кораблём Cygnus.

Как сообщает NASA, Cygnus после отделения от второй ступени ракеты-носителя Antares успешно выведен на орбиту.

Корабль доставит около 3,7 тонны груза на Международную космическую станцию.

Стыковка корабля Cygnus с МКС запланирована на 4 ноября.

Ранее сообщалось, что запуск российского грузового корабля «Прогресс МС-13» к Международной космической станции перенесён по просьбе NASA с 6 на 1 декабря, чтобы не помешать запланированной стыковке транспортного корабля США Dragon.