Американский грузовой космический корабль Cygnus вышел на орбиту
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Как сообщает NASA, Cygnus после отделения от второй ступени ракеты-носителя Antares успешно выведен на орбиту.
Корабль доставит около 3,7 тонны груза на Международную космическую станцию.
Стыковка корабля Cygnus с МКС запланирована на 4 ноября.
Ранее сообщалось, что запуск российского грузового корабля «Прогресс МС-13» к Международной космической станции перенесён по просьбе NASA с 6 на 1 декабря, чтобы не помешать запланированной стыковке транспортного корабля США Dragon.