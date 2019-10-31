В Британии начали продажу устройств для лечения депрессии

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В Великобритании запустили продажу устройств, которые, по данным исследователей, способны облегчить симптомы депрессивных заболеваний с помощью слабых электрических разрядов, пишет New Scientist.
В Британии начали продажу устройств для лечения депрессии
  • Pixabay

Как отмечает издание, устройство, впервые одобренное в Европе специалистами медицины, применяет неинвазивный метод лечения — когда на кожу не оказывается хирургического воздействия.

Принцип лечения депрессивного состояния заключается в стимулировании областей передней части мозга с помощью электричества. Для использования гаджета используется «виртуальный терапевт» на смартфоне.

Ранее врач-психиатр Александр Федорович в беседе с НСН прокомментировал сообщения о росте продаж антидепрессантов в России.

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