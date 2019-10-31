В Британии начали продажу устройств для лечения депрессии
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Как отмечает издание, устройство, впервые одобренное в Европе специалистами медицины, применяет неинвазивный метод лечения — когда на кожу не оказывается хирургического воздействия.
Принцип лечения депрессивного состояния заключается в стимулировании областей передней части мозга с помощью электричества. Для использования гаджета используется «виртуальный терапевт» на смартфоне.
Ранее врач-психиатр Александр Федорович в беседе с НСН прокомментировал сообщения о росте продаж антидепрессантов в России.