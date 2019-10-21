Эксперт прокомментировал сообщения о росте продаж антидепрессантов в России

Короткая ссылка
Врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович в беседе с НСН прокомментировал сообщения о росте продаж антидепрессантов в России.
Эксперт прокомментировал сообщения о росте продаж антидепрессантов в России
  • © Classen Rafael / EyeEm
  • Gettyimages.ru

«За последние 100 лет гипердиагностика по классификации симптомов, указывающих на депрессию, увеличилась в 10 раз. То есть если у человека XX века их было три, то сейчас их более 30», — заявил он.

Кроме того, отметил эксперт, россияне стараются лечиться самостоятельно, а также берут лекарства впрок.

По словам Федоровича, альтернативой может быть здоровый образ жизни без стресса, но уйти от стресса не представляется возможным.

«В миф о том, что антидепрессанты вызывают зависимость, кто-то верит, а кто-то — нет. Но всё равно это является только мифом», — добавил он.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в январе — августе 2019 года россияне купили 5,5 млн упаковок антидепрессантов почти на 3 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2018-го продажи выросли на 12% в натуральном выражении и на 15% — в денежном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить