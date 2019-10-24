Финансирование здравоохранения в Москве увеличится на 30%

В проекте бюджета столицы на 2020 год предусмотрено увеличение расходов на здравоохранение на 30%.

Руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун в беседе с НСН подчеркнул, что в следующем году приоритетным для столичных властей станет развитие амбулаторно-поликлинической помощи, а также улучшение работы поликлиник.

Он отметил, что в течение трёх ближайших лет на оснащение поликлиник современным оборудованием будет выделено 15 млрд рублей — примерно по 5 млрд рублей в год. Благодаря этим средствам будет произведена замена аналогового оборудования на цифровое, а также дооснащение медицинских учреждений в соответствии с единым стандартом.

В сентябре правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на три года.

Ранее главный кардиохирург Минздрава России, президент Лиги здоровья нации Лео Бокерия в беседе с газетой «Известия» рассказал о естественных способах оздоровления организма.