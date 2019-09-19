FEDOR предложил заселить планеты Солнечной системы роботами

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Российский человекоподобный робот FEDOR предложил на своей странице в Twitter создать на Марсе и других планетах колонии роботов.

«Луна, Марс... Для покорения планет Солнечной системы должны быть созданы колонии роботов-аватаров. Роботы готовы дать свои предложения по техническому облику будущей антропоморфной системы, способной обеспечить развёртывание и обслуживание научных станций в далёком космосе», — указывается в сообщении, опубликованном от имени робота.

Ранее специалисты завершили наземное тестирование антропоморфного робота FEDOR после его полёта на Международную космическую станцию (МКС).

11 сентября исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров заявил, что робота FEDOR больше не отправят в космос.

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