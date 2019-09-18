Специалисты завершили тестирование робота FEDOR после полёта на МКС
«Мы провели наземное тестирование. Все нормально прошло, робот полностью в исправном состоянии. Никаких нареканий к нему нет», — сообщил Дудоров.
Он добавил, что робота протестировали в автономном режиме и в режиме копирования движений оператора.
Ранее Дудоров заявил, что робота FEDOR больше не отправят в космос.
Робот FEDOR был запущен на космическом корабле «Союз» на околоземную орбиту 22 августа. Корабль пристыковался к МКС со второй попытки.