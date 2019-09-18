Специалисты завершили тестирование робота FEDOR после полёта на МКС

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Специалисты завершили наземное тестирование антропоморфного робота FEDOR после его полёта на Международную космическую станцию. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на директора НПО «Андроидная техника» Евгения Дудорова.

«Мы провели наземное тестирование. Все нормально прошло, робот полностью в исправном состоянии. Никаких нареканий к нему нет», — сообщил Дудоров.

Он добавил, что робота протестировали в автономном режиме и в режиме копирования движений оператора.

Ранее Дудоров заявил, что робота FEDOR больше не отправят в космос.

Робот FEDOR был запущен на космическом корабле «Союз» на околоземную орбиту 22 августа. Корабль пристыковался к МКС со второй попытки.

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