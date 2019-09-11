Робота FEDOR больше не отправят в космос

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Андроид FEDOR, который недавно побывал на МКС, больше не полетит в космос. Его заменит другой робот, проектирование которого уже ведётся.
Робота FEDOR больше не отправят в космос
  • © РИА Новости / КЦ «Южный»/ ЦЭНКИ

Об этом рассказал РИА Новости исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

«Нет, не полетит. Ему там больше нечего делать, миссию он свою выполнил», — сказал он.

В открытый космос должен будет выйти следующий робот-космонавт, отмечает агентство.

Робот FEDOR был запущен на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток корабль со второй попытки пристыковался к МКС.

7 сентября корабль «Союз МС-14» с роботом на борту произвёл успешную посадку в Казахстане.

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