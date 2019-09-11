Робота FEDOR больше не отправят в космос
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Об этом рассказал РИА Новости исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.
«Нет, не полетит. Ему там больше нечего делать, миссию он свою выполнил», — сказал он.
В открытый космос должен будет выйти следующий робот-космонавт, отмечает агентство.
Робот FEDOR был запущен на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток корабль со второй попытки пристыковался к МКС.
7 сентября корабль «Союз МС-14» с роботом на борту произвёл успешную посадку в Казахстане.