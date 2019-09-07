Корабль «Союз МС-14» с роботом FEDOR совершил посадку в Казахстане
«Спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-14» с антропоморфным роботом FEDOR совершил успешную посадку в 00:32 мск», — сообщает Роскосмос в Twitter.
Спускаемый аппарат космического корабля #СоюзМС14 с антропоморфным роботом #SkybotF850 совершил успешную посадку в 00:32 мск.— РОСКОСМОС (@roscosmos) September 6, 2019
Все операции по сведению с орбиты и приземлению прошли в штатном режиме! pic.twitter.com/kaWEputuKi
Уточняется, что все операции по сведению объекта с орбиты и приземлению прошли в штатном режиме.
В 23:37 мск «Союз МС-14» начал спуск с околоземной орбиты.
Робот FEDOR был запущен на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток корабль со второй попытки пристыковался к МКС.