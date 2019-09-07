Корабль «Союз МС-14» с роботом FEDOR совершил посадку в Казахстане

Короткая ссылка
Корабль «Союз МС-14» с роботом FEDOR на борту произвёл успешную посадку в Казахстане.

«Спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-14» с антропоморфным роботом FEDOR совершил успешную посадку в 00:32 мск», — сообщает Роскосмос в Twitter.

Уточняется, что все операции по сведению объекта с орбиты и приземлению прошли в штатном режиме.

В 23:37 мск «Союз МС-14» начал спуск с околоземной орбиты.

Робот FEDOR был запущен на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток корабль со второй попытки пристыковался к МКС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить