Корабль «Союз МС-14» с роботом FEDOR начал спуск с околоземной орбиты

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Российский корабль «Союз МС-14» с роботом FEDOR на борту начал спуск с околоземной орбиты.

«В 23:37 мск прошла команда на включение двигателя корабля «Союз МС-14» на торможение, он проработал почти четыре минуты», — сообщает «Роскосмос» в Twitter.

Приземление спускаемого аппарата планируется 7 сентября в 00:34 мск в 147 км к юго-востоку от казахстанского города Жезказгана. 

Робот FEDOR был запущен на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток корабль со второй попытки пристыковался к МКС.

Ранее сообщалось, что корабль «Союз МС-14» с роботом FEDOR на борту отстыковался от МКС.

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