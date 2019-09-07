Корабль «Союз МС-14» с роботом FEDOR начал спуск с околоземной орбиты
«В 23:37 мск прошла команда на включение двигателя корабля «Союз МС-14» на торможение, он проработал почти четыре минуты», — сообщает «Роскосмос» в Twitter.
В 23:37 мск прошла команда на включение двигателя корабля #СоюзМС14 на торможение, он проработал почти 4 минуты. Для его выполнения корабль разворачивается двигателем вперед по траектории полета.— РОСКОСМОС (@roscosmos) September 6, 2019
Посадка спускаемого аппарата запланирована в 00:34 мск в степях Казахстана pic.twitter.com/m56gLk3RoN
Приземление спускаемого аппарата планируется 7 сентября в 00:34 мск в 147 км к юго-востоку от казахстанского города Жезказгана.
Робот FEDOR был запущен на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток корабль со второй попытки пристыковался к МКС.
Ранее сообщалось, что корабль «Союз МС-14» с роботом FEDOR на борту отстыковался от МКС.