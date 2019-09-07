Корабль «Союз МС-14» с роботом FEDOR начал спуск с околоземной орбиты

Российский корабль «Союз МС-14» с роботом FEDOR на борту начал спуск с околоземной орбиты.

«В 23:37 мск прошла команда на включение двигателя корабля «Союз МС-14» на торможение, он проработал почти четыре минуты», — сообщает «Роскосмос» в Twitter.

В 23:37 мск прошла команда на включение двигателя корабля #СоюзМС14 на торможение, он проработал почти 4 минуты. Для его выполнения корабль разворачивается двигателем вперед по траектории полета.



Посадка спускаемого аппарата запланирована в 00:34 мск в степях Казахстана pic.twitter.com/m56gLk3RoN — РОСКОСМОС (@roscosmos) September 6, 2019

Приземление спускаемого аппарата планируется 7 сентября в 00:34 мск в 147 км к юго-востоку от казахстанского города Жезказгана.

Робот FEDOR был запущен на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток корабль со второй попытки пристыковался к МКС.

Ранее сообщалось, что корабль «Союз МС-14» с роботом FEDOR на борту отстыковался от МКС.