Строящийся комплекс на Байконуре назовут в честь Назарбаева

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В госкорпорации «Роскосмос» заявили, что ракетно-космический комплекс для запусков с Байконура перспективных ракет-носителей среднего и полутяжёлого классов «Союз-6» и «Союз-5» назовут в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Строящийся комплекс на Байконуре назовут в честь Назарбаева
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте «Роскосмоса».

Данное решение было принято после того, как соответствующее предложение высказал президент России Владимир Путин.

«Стартовый комплекс получит название «Назарбаевский старт», — указывается в заявлении.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» планирует создать новую ракету среднего класса «Союз-6» на базе планируемой к разработке ракеты «Союз-5». Лётные испытания ракеты «Союз-6» планируется начать в 2025 году.

1 сентября сообщалось, что НПО «Энергомаш», входящее в структуру «Роскосмоса», приступает к изготовлению жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.

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