Строящийся комплекс на Байконуре назовут в честь Назарбаева

В госкорпорации «Роскосмос» заявили, что ракетно-космический комплекс для запусков с Байконура перспективных ракет-носителей среднего и полутяжёлого классов «Союз-6» и «Союз-5» назовут в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Об этом говорится на сайте «Роскосмоса».

Данное решение было принято после того, как соответствующее предложение высказал президент России Владимир Путин.

«Стартовый комплекс получит название «Назарбаевский старт», — указывается в заявлении.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» планирует создать новую ракету среднего класса «Союз-6» на базе планируемой к разработке ракеты «Союз-5». Лётные испытания ракеты «Союз-6» планируется начать в 2025 году.

1 сентября сообщалось, что НПО «Энергомаш», входящее в структуру «Роскосмоса», приступает к изготовлению жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.