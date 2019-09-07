Строящийся комплекс на Байконуре назовут в честь Назарбаева
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте «Роскосмоса».
Данное решение было принято после того, как соответствующее предложение высказал президент России Владимир Путин.
«Стартовый комплекс получит название «Назарбаевский старт», — указывается в заявлении.
Ранее сообщалось, что «Роскосмос» планирует создать новую ракету среднего класса «Союз-6» на базе планируемой к разработке ракеты «Союз-5». Лётные испытания ракеты «Союз-6» планируется начать в 2025 году.
1 сентября сообщалось, что НПО «Энергомаш», входящее в структуру «Роскосмоса», приступает к изготовлению жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.