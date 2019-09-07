Лётные испытания ракеты «Союз-6» планируется начать в 2025 году
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, презентация была подготовлена к докладу главы госкорпорации Дмитрия Рогозина и министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Аскара Жумагалиева, который они озвучили российскому лидеру Владимиру Путину и первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву во время осмотра ими павильона «Казахстан» на ВДНХ.
Вместе с тем в материалах говорится, что начало лётных испытаний ракеты «Союз-5» запланировано на 2023 год, необходимая наземная инфраструктура также должна быть готова к 2023 году.
Агентство уточняет, что соответствующий доклад был посвящён реализации российско-казахстанского космического ракетного комплекса «Байтерек». Ожидается, что данный проект позволит осуществлять до десяти пусков ракет в год. Стоимость пусковой услуги составит $50 млн.
Ранее сообщалось, что «Роскосмос» планирует создать новую ракету среднего класса «Союз-6» на базе планируемой к разработке ракеты «Союз-5».
1 сентября сообщалось, что НПО «Энергомаш», входящее в структуру «Роскосмоса», приступает к изготовлению жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.