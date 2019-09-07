Лётные испытания ракеты «Союз-6» планируется начать в 2025 году

Госкорпорация «Роскосмос» подготовила презентацию, в которой говорится, что начало лётных испытаний новой российской ракеты-носителя «Союз-6» на Байконуре запланировано на 2025 год.

Как сообщает РИА Новости, презентация была подготовлена к докладу главы госкорпорации Дмитрия Рогозина и министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Аскара Жумагалиева, который они озвучили российскому лидеру Владимиру Путину и первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву во время осмотра ими павильона «Казахстан» на ВДНХ.

Вместе с тем в материалах говорится, что начало лётных испытаний ракеты «Союз-5» запланировано на 2023 год, необходимая наземная инфраструктура также должна быть готова к 2023 году.

Агентство уточняет, что соответствующий доклад был посвящён реализации российско-казахстанского космического ракетного комплекса «Байтерек». Ожидается, что данный проект позволит осуществлять до десяти пусков ракет в год. Стоимость пусковой услуги составит $50 млн.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» планирует создать новую ракету среднего класса «Союз-6» на базе планируемой к разработке ракеты «Союз-5».

1 сентября сообщалось, что НПО «Энергомаш», входящее в структуру «Роскосмоса», приступает к изготовлению жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.