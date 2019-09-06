Рогозин назвал график пусков с космодрома Восточный в 2020 году

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Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что в 2020 году с космодрома Восточный планируется осуществить пять пусков ракет в период с апреля по ноябрь, передаёт РИА Новости.
Рогозин назвал график пусков с космодрома Восточный в 2020 году
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

«Вот, соответственно, график пусков на следующий год: апрель, май, июнь, июль и ноябрь», — заявил он в докладе российскому лидеру Владимиру Путину.

Ранее президент России Владимир Путин поручил «Роскосмосу» привести строящуюся на космодроме Восточный инфраструктуру в соответствие с современными стандартами для запуска перспективных российских ракетных комплексов.

В ходе совещания по вопросам развития космодрома Путин также подчеркнул важность соблюдения намеченных сроков строительства космодрома Восточный.

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