Рогозин назвал график пусков с космодрома Восточный в 2020 году
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- РИА Новости
«Вот, соответственно, график пусков на следующий год: апрель, май, июнь, июль и ноябрь», — заявил он в докладе российскому лидеру Владимиру Путину.
Ранее президент России Владимир Путин поручил «Роскосмосу» привести строящуюся на космодроме Восточный инфраструктуру в соответствие с современными стандартами для запуска перспективных российских ракетных комплексов.
В ходе совещания по вопросам развития космодрома Путин также подчеркнул важность соблюдения намеченных сроков строительства космодрома Восточный.