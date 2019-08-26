«Союз МС-13» успешно перестыковался к другому модулю МКС
Об этом сообщает ТАСС.
24 августа к модулю «Поиск» не смог причалить корабль «Союз МС-14», на борту которого находился робот Fedor.
Отмечается, что манёвр начался в 06:35 мск и завершился через 25 минут — в 07:00 мск.
Стыковка была проведена в ручном режиме командиром корабля Александром Скворцовым с участием астронавтов NASA и Европейского космического агентства — Эндрю Моргана и Луки Пармитано (Италия).
Ранее сообщалось, что орбиту «Союза» скорректируют перед повторной стыковкой с МКС.