«Союз МС-13» успешно перестыковался к другому модулю МКС

Экипаж пилотируемого «Союза МС-13» успешно завершил операцию по перестыковке корабля со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» (МИМ-2) Международной космической станции (МКС).

Об этом сообщает ТАСС.

24 августа к модулю «Поиск» не смог причалить корабль «Союз МС-14», на борту которого находился робот Fedor.

Отмечается, что манёвр начался в 06:35 мск и завершился через 25 минут — в 07:00 мск.

Стыковка была проведена в ручном режиме командиром корабля Александром Скворцовым с участием астронавтов NASA и Европейского космического агентства — Эндрю Моргана и Луки Пармитано (Италия).

Ранее сообщалось, что орбиту «Союза» скорректируют перед повторной стыковкой с МКС.