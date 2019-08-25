Орбиту «Союза» скорректируют перед повторной стыковкой с МКС

Центр управления полетами скорректирует в 26 августа, в понедельник, орбиту космического корабля «Союз МС-14» с находящимся на борту роботом FEDOR перед повторной попыткой стыковки корабля с Международной космической станцией.

«Параллельно идёт работа с «Союз МС-14». Завтра в 8:30 планируется манёвр перед стыковкой», — написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Twitter.

Он отмтеил, что тренировка по перестыковке экипажа выполнена без замечаний и экипаж готов к выполнению операции по перестыковке.

Ранее сообщалось, что российский корабль «Союз МС-14» с роботом FEDOR на борту снова попробует пристыковаться к Международной космической станции (МКС) утром во вторник, 27 августа.