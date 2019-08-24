В ЦУП рассказали о перестыковках «Союзов» с МКС
- @Space_Station
Об этом сообщает РИА Новости.
Экипажу придётся перестыковать «Союз МС-13» с модуля «Звезда» на модуль «Поиск».
Данная операция поможет освободить модуль «Звезда» для повторной стыковки с кораблём «Союз МС-14», на котором находится робот FEDOR.
Ранее руководитель полёта российского сегмента МКС Владимир Соловьёв заявил, что для повторной стыковки «Союза МС-14» к МКС может понадобиться перестыковка «Союза МС-13».
24 августа корабль «Союз МС-14» с роботом FEDOR на борту не смог состыковаться с МКС.