В ЦУП рассказали о перестыковках «Союзов» с МКС

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В подмосковном Центре управления полётами (ЦУП) проинформировали экипаж Международной космической станции (МКС), что в ночь на 26 августа им предстоит осуществить перестыковку корабля «Союз МС-13» с одного модуля станции на другой, чтобы освободить место для повторной стыковки корабля «Союз МС-14», на борту которого находится робот FEDOR.
В ЦУП рассказали о перестыковках «Союзов» с МКС
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Об этом сообщает РИА Новости. 

Экипажу придётся перестыковать «Союз МС-13» с модуля «Звезда» на модуль «Поиск». 

Данная операция поможет освободить модуль «Звезда» для повторной стыковки с кораблём «Союз МС-14», на котором находится робот FEDOR. 

Ранее руководитель полёта российского сегмента МКС Владимир Соловьёв заявил, что для повторной стыковки «Союза МС-14» к МКС может понадобиться перестыковка «Союза МС-13».

24 августа корабль «Союз МС-14» с роботом FEDOR на борту не смог состыковаться с МКС

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