В Подмосковье рассказали о разработке препарата для быстрого восстановления после инсульта

В Московской области рассказали о разработке препарата для быстрого восстановления после инсульта, передаёт телеканал «360».

«В его основе находятся противовоспалительные соединения», — заявил один из разработчиков, сотрудник Института биофизики клетки РАН Егор Туровский.

По его словам, введение препарата до инсульта предотвращает появление ишемических очагов.

Препарат находится на завершающем этапе получения патента. Затем должны пройти клинические испытания.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодарском крае планируют потратить 853 млн рублей на льготные лекарства до 2021 года.