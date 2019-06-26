В Краснодарском крае планируют потратить 853 млн рублей на льготные лекарства до 2021 года

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На 24-й сессии законодательного собрания Краснодарского края внесли изменения в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу заксобрания.
В Краснодарском крае планируют потратить 853 млн рублей на льготные лекарства до 2021 года
  • © Денис Абрамов
  • РИА Новости

Как заявил министр здравоохранения региона Евгений Филиппов, в 2019 году на выполнение программы добавили 980,4 млн рублей из средств краевого бюджета. Всего на указанные цели направлено 83,8 млрд.

Дополнительные средства пойдут на обеспечение лекарствами льготных категорий граждан (853,9 млн рублей) и на высокотехнологичную медпомощь (55,7 млн).

Также стало известно, что в 2019 году в Московской области отпущено 2,7 млн упаковок льготных препаратов на 5,6 млрд рублей.

Как сообщает телеканал «360», об этом было заявлено на выездном заседании комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики.

Ранее СМИ сообщали, что госрасходы на закупки льготных лекарств выросли на 39% в I квартале.

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