СМИ: Госрасходы на закупки льготных лекарств выросли на 39% в I квартале

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Государственные расходы на закупки льготных лекарств выросли в I квартале 2019 года, сообщают «Известия» со ссылкой на отчёт DSM Group.
СМИ: Госрасходы на закупки льготных лекарств выросли на 39% в I квартале
  • РИА Новости

По имеющимся данным, приобретено 44,1 млн упаковок препаратов на 58,6 млрд рублей.

Это на 38,7% больше в финансовом выражении и на 1,3% меньше в натуральном эквиваленте по сравнению с январём — мартом 2018 года.

Речь идёт о расходах на лекарства по высокозатратным нозологиям (ВЗН), обеспечении необходимыми лекарственными средствами (ОНЛС) и региональных льготах.

Наибольший рост показали траты на препараты по ВЗН — на 415,8% (15,9 млрд рублей).

По программе ОНЛС потрачено 13,3 млрд рублей (+15,3%). На закупки лекарств для региональных льготников потрачено 29,4 млрд рублей (-6,3%).

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области выписали 1,2 млн рецептов на получение льготных лекарств с начала года.

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