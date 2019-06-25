Аппарат с тремя космонавтами с МКС успешно приземлился в Казахстане

Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-11» с тремя космонавтами на борту успешно приземлился в Казахстане.

Об этом сообщается в Twitter «Роскосмоса».

«Есть посадка! «Антаресы» дома! Экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-11» благополучно вернулся на Землю спустя 204 суток полёта!» — говорится в тексте.

Ранее стало известно, что «Союз МС-11» с россиянином Олегом Кононенко, канадцем Давидом Сен-Жаком и американкой Энн Макклейн на борту успешно отстыковался от Международной космической станции.