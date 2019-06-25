Аппарат с тремя космонавтами с МКС успешно приземлился в Казахстане
Об этом сообщается в Twitter «Роскосмоса».
ЕСТЬ ПОСАДКА! «Антаресы» дома! Экипаж пилотируемого корабля #СоюзМС11 благополучно вернулся на Землю спустя 204 суток полёта!— РОСКОСМОС (@roscosmos) 25 июня 2019 г.
Трансляция — https://t.co/ip4MnegEqX
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TOUCHDOWN! Welcome home, Oleg, Anne and David!#SoyuzMS11: live broadcast — https://t.co/ip4MnegEqXpic.twitter.com/29udbRy3Vc
«Есть посадка! «Антаресы» дома! Экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-11» благополучно вернулся на Землю спустя 204 суток полёта!» — говорится в тексте.
Ранее стало известно, что «Союз МС-11» с россиянином Олегом Кононенко, канадцем Давидом Сен-Жаком и американкой Энн Макклейн на борту успешно отстыковался от Международной космической станции.