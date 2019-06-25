Военная авиагруппа отправилась к месту посадки капсулы с космонавтами МКС

Группа вертолётов и самолётов Центрального военного округа вылетела к месту предполагаемой посадки капсулы корабля «Союз МС-11» в Казахстане.

«Два вертолёта Ми-8 вылетели с аэродрома «Байконур», два — из Караганды и восемь — из аэропорта Жезказгана. Также из Жезказгана вылетели два самолёта Ан-12 и один Ан-26», — приводит соответствующее сообщение ЦВО РИА Новости.

Отмечается, что вертолёты доставят к месту предполагаемому посадки бригаду медиков, а также необходимое оборудование.

Ранее сообщалось, что пилотируемый корабль «Союз МС-11» с российским космонавтом Олегом Кононенко, канадцем Давидом Сен-Жаком и американкой Энн Макклейн на борту успешно отстыковался от МКС.