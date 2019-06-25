Военная авиагруппа отправилась к месту посадки капсулы с космонавтами МКС

Короткая ссылка
Группа вертолётов и самолётов Центрального военного округа вылетела к месту предполагаемой посадки капсулы корабля «Союз МС-11» в Казахстане.

«Два вертолёта Ми-8 вылетели с аэродрома «Байконур», два — из Караганды и восемь — из аэропорта Жезказгана. Также из Жезказгана вылетели два самолёта Ан-12 и один Ан-26», — приводит соответствующее сообщение ЦВО РИА Новости.

Отмечается, что вертолёты доставят к месту предполагаемому посадки бригаду медиков, а также необходимое оборудование.

Ранее сообщалось, что пилотируемый корабль «Союз МС-11» с российским космонавтом Олегом Кононенко, канадцем Давидом Сен-Жаком и американкой Энн Макклейн на борту успешно отстыковался от МКС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить