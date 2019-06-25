«Союз МС-11» в тремя космонавтами на борту отстыковался от МКС

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Пилотируемый корабль «Союз МС-11» с российским космонавтом Олегом Кононенко, канадцем Давидом Сен-Жаком и американкой Энн Макклейн отстыковался от МКС.

Об этом сообщается в Twitter «Роскосмоса».

«Пилотируемый корабль «Союз МС-11» штатно отстыковался от Международной космической станции!» — говорится в тексте.

Аппарат приземлится в 05:49 мск в Казахстане.

Отмечается, что на МКС остались россиянин Алексей Овчинин и астронавты Ник Хейг и Кристина Кук.

Ранее финансовый директор NASA Джефф Девит заявил, что стоимость полёта и пребывания на Международной космической станции частного туриста может превысить $59 млн.

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