В NASA назвали цену «билета» для туристов на МКС

Финансовый директор NASA Джефф Девит заявил, что полёт и месячное пребывание на Международной космической станции частного туриста может стоить более $59 млн.

«Сейчас мы платим около $80 млн за кресло для нашего астронавта за рейс… (С возобновлением полётов на американских кораблях) цена снизится до $58 млн. Теоретически, я предполагаю, это то, что будут платить частные туристы за доставку (на МКС)», — приводит РИА Новости его слова.

Девит уточнил, что точную цену будет устанавливать компания — владелец космического корабля.

Отмечается, что туристические миссии начнутся на МКС с 2020 года.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал NASA не думать о полётах на Луну, а сосредоточиться на более масштабных проектах, как Марс.