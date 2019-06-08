В NASA назвали цену «билета» для туристов на МКС

Короткая ссылка
Финансовый директор NASA Джефф Девит заявил, что полёт и месячное пребывание на Международной космической станции частного туриста может стоить более $59 млн.
В NASA назвали цену «билета» для туристов на МКС
  • © Олег Артемьев / Роскосмос

«Сейчас мы платим около $80 млн за кресло для нашего астронавта за рейс… (С возобновлением полётов на американских кораблях) цена снизится до $58 млн. Теоретически, я предполагаю, это то, что будут платить частные туристы за доставку (на МКС)», — приводит РИА Новости его слова.

Девит уточнил, что точную цену будет устанавливать компания — владелец космического корабля.

Отмечается, что туристические миссии начнутся на МКС с 2020 года.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал NASA не думать о полётах на Луну, а сосредоточиться на более масштабных проектах, как Марс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить